İngiltere’den Rusya’ya ‘siber saldırı’ suçlaması

8 hours önce
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İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri istihbaratının (GRU) 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın sponsorları, düzenleyicileri ve lojistik destek sağlayıcılarına yönelik siber keşif yaptığı iddia edildi.

Siber saldırıların Rusya’nın kötü niyetli çalışmalarının bir sonucu olduğu savunulan açıklamada, GRU’nun, Güney Kore’de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nı da hedef aldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, “Ulusal Siber Güvenlik Merkezi bu saldırıların bilgisayarlardan verileri kopyalamayı ve silmeyi amaçladığını düşünüyor. Bununla olimpik oyunlarının sabote edilmesi hedefleniyor.” ifadelerine yer verildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, “GRU’nun olimpik oyunlara karşı eylemleri alaycı ve umursamaz. GRU’yu en şiddetli şekilde kınıyoruz.” ifadelerini kullandı. Raab, İngiltere’nin bu tür siber saldırılara karşı müttefik ülkelerle iş birliği içinde olacağını sözlerine ekledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2021’e ertelenmişti.

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