İngiltere’de AVM’lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi

8 hours önce
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Koronavirüs salgınının rekor artış yaşandığı İngiltere’de AVM’ye girişlerde, maske takmayan müşterilerin girişlerini engelleyen yapay zekalı kamera dönemi başlatıldı.

Koronavirüs salgınının rekor artış yaşandığı İngiltere’de AVM’ye girişlerde, maske takmayan müşterilerin girişlerini engelleyen yapay zekalı kamera dönemi başlatıldı.

Koronavirüs salgınında rekor artış yaşayan bir çok ülkeden biri olan İngiltere’de yeni tedbiler hayata geçiyor. İngiltere’de AVM’ye girişlerde, maske takmayan müşterilerin girişlerini engelleyen yapay zekalı CCTV kameralı dönem başlatıldı. Kameraların, mağaza görevlilerine maske giymeyen müşteriler konusunda yardımcı olması için geliştirildiği ifade edildi.

Kameraya takılan maskesiz müşteri mağaza kapılarının dışına yerleştirilen bir ekranda, otomatik olarak erişime izin vermek veya erişimi engellemek için ‘yeşil’ ve ‘kırmızı’ bir mesaj görüntüleneceği ve maske takmayan müşterilerin girişinin otomatik olarak reddedilerek kapıların kapalı kalacağı ifade edildi. Güvenlik sistemi tedarikçisi CCTC.co.uk’tan yapılan açıklamada, teknolojinin mağaza görevlilerini ‘zor’ ya da ‘daha kötü’ müşterilerden koruyacağı ifade belirtildi.

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