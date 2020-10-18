Banksy Nottingham’da yaptığı bir grafiti ile geri döndü

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Nottingham şehrinde yaptığı bir grafiti ile uzun süre sonra yeni bir eseriyle gün yüzüne çıktı.

Söz konusu grafitide küçük bir kız çocuğunun bir çemberi belinde döndürdüğü görülüyor. Eserin bir fotoğrafı da Banksy’nin Instagram sayfasında paylaşılarak sanatçıya ait olduğu teyit edilmiş oldu.

Bir güzellik salonunun duvarı üzerine yapılan eserde ilginç de bir detay bulunuyor. Söz konusu grafitinin hemen önünde tek tekerleği olmayan ve demir bir çubuğa kilitlenen bisiklet bulunuyor. Belli bir açıdan bakıldığında grafitideki kız çocuğunun belinde döndürdüğü halka, bisikletin eksik olan tekerleğiymiş izlenimi veriyor.

Eserin Banksy’ye ait olduğunun anlaşılmasından sonra onlarca kişi fotoğraf çektirmek için bölgeye akın etti. Banksy’ye ait eserin Instagram paylaşımıysa sadece 10 saat içerisinde 1.5 milyondan fazla beğeni aldı.

Gerçek kimliği bilinmeyen grafiti sanatçısı Banksy, eserlerinde işlediği siyasi ve toplumsal konularla biliniyor. İngiliz sanatçı daha önce yaptığı eserlerde koronavirüs salgını ve Black Lives Matter sivil toplum hareketine göndermede bulunmuştu.

Banksy geçtiğimiz ağustos ayında Akdeniz’deki mültecileri kurtaran bir teknenin gönüllü ekibinin finansmanını sağlamıştı.