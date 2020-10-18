Londra’daki terör eyleminde saldırganı etkisiz hale getiren mahkuma özel af istemi

4 hours önce
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Londra’da geçtiğimiz yıl kasım ayında gerçekleşen terör saldırısında saldırganın durdurulmasına yardımcı olan mahkum Steven Gallant’a özel af getirildi.

29 Kasım 2019’da bir günlük şartlı tahliye sırasında Londra Köprüsü’nde iki kişiyi bıçakla öldüren saldırganı narval (deniz gergedanı) boynuzuyla kovalayan Steven Gallant’ın kraliyetin affetme yetkisi kapsamında 10 ay erken tahliye edilmesi istendi.

2005 yılında eski bir itfaiyeci olan Barrie Jackson’ı öldürme suçundan 17 yıl hapis cezasına mahkum olan Gallant, terör saldırısının gerçekleştiği Fishmonger’s Hall binasında bir günlük şartlı tahliye ile bir rehabilitasyon programına katılyordu.

Daily Mirror Gazetesi’ne konuşan Barrie Jackson’ın oğlu “Bence Gallant neredeyse mahkumiyetini tamamladı ve eğer bir kişi Gallant gibi rehabilitasyon ve değişimden geçtiyse bence (erken tahliyesi) yeterince makuldur” diye konuştu.

Garrant’ın af talebine ilişkin son kararı şartlı tahliye kurulu verecek.

Olayda neler yaşanmıştı?

Usman Khan’ın Fishmonger’s Hall binasında gerçekleştirdiği bıçakla saldırı sonucu Gallant’ın bulunduğu rehabilitasyon programında görev yapan 25 yaşındaki Jack Merritt ve 23 yaşındaki Saskia Jones’un hayatını kaybetmiş, yedi kişi de yaralanmıştı.

Bıçaklı saldırı anında saldırganı durdurmak amacıyla aralarında Gallant’ın da bulunduğu üç kişi kişi üzerinde intihar bombası bulunduğunu ileri süren Khan’ı Londra Köprüsü’be doğru kovalamış, polis burada saldırgana ateş açarak etkisiz hale getirmişti.

Gallant olay üzerine verdiği ifadede saşdırganla yüzleşrken hiç tereddür metmediğini ve saldırganın herkes için bir tehlike oluşturduğuna dair şüphe duymadığını belirtmişti.

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