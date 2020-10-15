İngiltere’deki bir araştırmaya göre virüs ‘4 farklı sendroma bağlı olarak vücutta kalabilir’

İngiltere’de yapılan bir araştırma, koronavirüs enfeksiyonunun uzun dönemli etkilerinin, insan bedeninde dört farklı sendroma bağlı olarak etki bırakabileceğini ortaya koydu.

Bu araştırma aynı zamanda, devam eden semptomları olduğunu söyleyen insanlara neden inanılmadığını veya neden tedavi edilmediklerini de açıklıyor.

Ulusal Sağlık Araştırmaları Kurumu’nun çalışması, uzun süreli Covid-19 mağduru kişilerin üzerinde büyük bir psikolojik baskı olabileceğini kaydediyor.

Rapor, sağlık çalışanlarını, bu durumun mağduru olan kişilerin farkında olmak noktasında bilinçlendirmeyi de amaçlıyor.

Dört temel sendrom

Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan birçok kişi, zayıf semptomlar göstererek iki haftada hastalığı atlatıyor. Daha ağır semptomlarda bu süre üç hafta da olabiliyor.

Ancak Ulusal Sağlık Araştırmaları Kurumu’nun raporu, binlerce kişinin, devam eden Covid ile yaşıyor olabileceğini açıklıyor.

Devam eden Covid semptomlarından mağdur 14 kişinin, bir araya gelerek kurdukları bir Facebook grubu bulunuyor.

Araştırmayı yapan bilim insanları bu gruptakilerle konuşarak, tekrarlayan semptomların; nefes almayı, beyin faaliyetlerini, kap ve kardiyovasküler sistemi, böbrekleri, bağırsakları, ciğerleri ve deriyi etkilediğini tespit etti.

Bu semptomların dört farklı sendroma bağlı olabileceği düşünülüyor:

Ciğerlerde ve kalpte kalıcı organ hasarı

Yoğun bakım tedavisi sonrası sendromu

Virüse bağlı yorgunluk sendromu

Devam eden Covid 19 semptomları

Uzun dönemli Covid’den etkilenen kişilerden bazıları hastanede uzun süre tedavi görmüştü. Ancak aralarında test olmamış, teşhis konulmamış, hastalığı hafif atlatmış kişiler de yer alıyor.

Rapor, “Bazı insanlar için Covid 19 enfeksiyonunun uzun dönemli bir hastalık olduğu giderek netleşiyor” diyor ve devam ediyor: