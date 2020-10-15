Londra,yeni kısıtlamalar dahilinde kademe 2’ye geçiyor…

Londra, Cumartesi gününden itibaren Aşama 2 koronavirüs kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalacak ve başkentin belediye başkanı, virüsün “şehrimizin her köşesine hızla yayıldığını” uyarıyor.

Bu, başkentteki milyonlarca kişinin evlerinde veya bir barda başka hanelerden insanlarla kapalı mekanda buluşmaların yasaklanacağı anlamına geliyor.

Londralılara ayrıca toplu taşıma araçlarından kaçınmaları ve mümkün olan yerlerde yaptıkları seyahatlerin sayısını azaltmaları tavsiye edildi.

Sağlık Bakanı Helen Whately, bu sabah yaptığı telefon görüşmesinde Londra milletvekillerine kararı anlattı.Londra belediye başkanı Sadiq Khan, COVID-19’un “şehrimizin her köşesine hızla yayıldığını” ve “önemli sayıda” ilçenin 100.000 kişi başına ortalama 100 vaka bildirdiğini söyledi.”Kimse daha fazla kısıtlama görmek istemiyor, ancak bu Londralıları kendim, Londra konsey liderleri ve bakanlar tarafından korumak için gerekli görülüyor” dedi.Bay Khan, “ulusal ölçekte eylemin” hâlâ gerekli olduğunu söyleyerek, “kısa devre kesici” kilitlenmesi çağrısında bulundu.