Londra,yeni kısıtlamalar dahilinde kademe 2’ye geçiyor…

2 hours önce
0 1,619 Bir dakikadan az

Londra, Cumartesi gününden itibaren Aşama 2 koronavirüs kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalacak ve başkentin belediye başkanı, virüsün “şehrimizin her köşesine hızla yayıldığını” uyarıyor.

Bu, başkentteki milyonlarca kişinin evlerinde veya bir barda başka hanelerden insanlarla kapalı mekanda buluşmaların yasaklanacağı anlamına geliyor.

Londralılara ayrıca toplu taşıma araçlarından kaçınmaları ve mümkün olan yerlerde yaptıkları seyahatlerin sayısını azaltmaları tavsiye edildi.

Sağlık Bakanı Helen Whately, bu sabah yaptığı telefon görüşmesinde Londra milletvekillerine kararı anlattı.Londra belediye başkanı Sadiq Khan, COVID-19’un “şehrimizin her köşesine hızla yayıldığını” ve “önemli sayıda” ilçenin 100.000 kişi başına ortalama 100 vaka bildirdiğini söyledi.”Kimse daha fazla kısıtlama görmek istemiyor, ancak bu Londralıları kendim, Londra konsey liderleri ve bakanlar tarafından korumak için gerekli görülüyor” dedi.Bay Khan, “ulusal ölçekte eylemin” hâlâ gerekli olduğunu söyleyerek, “kısa devre kesici” kilitlenmesi çağrısında bulundu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 hours önce
112

İngiltere’de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz

2 hours önce
56

İngiltere’de Covid-19 aşısıyla ilgili çalışmaları istihbarat ajanları koruyor

2 hours önce
55

Çevreciler nükleer için harekete geçiyor

2 hours önce
53

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 746 bini aştı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.