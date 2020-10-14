Hackney Belediyesi’nin ‘ciddi siber saldırıya’ maruz kaldığı bildirildi

Salı sabahı duyurulan saldırıyı araştırmak üzere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi çağrıldı.

Hackney Belediyesi, Salı sabahı “ciddi bir siber saldırı” olarak tanımladığı ve hala birçok hizmetini ve BT sistemini etkileyen bir saldırıya uğradıktan sonra bir veri ihlali bildirdi.

Konsey, olayın etkisini araştırmak ve anlamak için Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) ve İskan Bakanlığı ile birlikte çalıştığını söyledi.

Konseye ne tür bir siber saldırının vurduğu henüz netlik kazanmadı, ancak Bilgi Komiserliği Ofisi’nden bir sözcü, sonuç olarak bir veri ihlali raporu aldığını doğruladı.

Belediye Başkanı Philip Glanville, belediyenin hala çalışmakta olan halka açık web sitesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Odak noktamız, özellikle en savunmasız sakinlerimize temel ön saf hizmetleri sunmaya ve etkilenen hizmetleri geri yüklerken verileri korumaya devam etmekteyiz en kısa sürede hata düzeletilecektir.

“Bu arada, bazı belediye hizmetleri kullanılamayabilir veya normalden daha yavaş olabilir ve çağrı merkezimiz aşırı derecede meşgul” diye ekledi.

“Sakinlerin ve işletmelerin yalnızca kesinlikle gerekli olması durumunda bizimle iletişime geçmelerini ve bu sorunları çözmeye çalışırken sağduyulu olmalarını istiyoruz.”

ICO sözcüsü şunları söyledi: “İnsanlar, kişisel bilgilerinin herhangi bir kuruluş tarafından güvenli bir şekilde ele alınmasını beklemelidir. Bu olmadığında, özellikle hassas bilgiler ise gerçek bir sıkıntıya neden olabilir.