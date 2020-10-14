Belediye Eksiklikler için £7.600 ödüyor

10 hours önce
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Enfield  Belediyesi, önceki mali yıldaki eksikliklerini telafi etmek için sakinlere  7,600 pound ödedi.
En büyük ödemelerden biri 3,620 pound engelli bir adama yapıldı. Adam gecikmeler neticesinde iki yıl boyunca evinde düzgün yıkanamadığını dile getirdikten sonra “Belediye’den sıkıntılı, endişeli ve tiksinti duyduğunu” hissettiğini kaydetti.

Diğer ödemeler, bir evsizlik başvurusu ile uğraşırken eksiklikleri telafi etmek için 2,600 pound ‘dan fazlasını ve sosyal bakım için bir vatandaşa fatura keserken yapılan hatalar için £300’ dan fazlasını içeriyordu. Bir vakada belediye ve klinik görevlendirme grubuna, tüm masrafları karşılama hakkına sahip bir sakine yaklaşık 29,200 pound  bakım evi ücretlerini geri ödemesi emredildiği için, genel rakam önemli ölçüde daha yüksek olabilir.

Belediye geri ödemeye ne kadar ödediği belli değil.Konseylere karşı şikayetleri araştıran Yerel Yönetim ve Sosyal Bakım Ombudsmanı tarafından yayınlandı.
1 Nisan 2019 – 1 Mart 2020 arasındaki dönemi kapsar ve Ombudsman tarafından yayınlanan 19 onaylanmış karar içindir. Gizliliği korumak için bazı kararlar yayınlanmamaktadır.

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