İsrail’de koronavirüsten sonra fare paniği: 50 kişiye bulaştı!

10 hours önce
0 350 Bir dakikadan az

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 50 kişinin fareden bulaşan bir hastalığa yakalandığını açıkladı.

Dünya genlinde etkisini sürdüren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını henüz kontrol altına alınamadan İsrail’de yeni bir salgın alarmı verildi. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 50 İsraillinin farelerden bulaşan bir hastalığa yakalandığı duyuruldu.

Bakanlık, hastaların büyük bir kısmının ülkenin kuzeyindeki dereleri ziyaret ettikten sonra enfekte olduğunu belirtti. Derelerden su örnekleri alınacağını belirtilirken, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için de önlemler alacağını aktarıldı. Sağlık Bakanlığı ayrıca, bir sonraki duyuruya kadar şimdilik “ülkenin kuzeyindeki derelerine girmeyin” uyarısında bulundu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 weeks önce
159

İsrail güçleri biri gazeteci 37 Filistinliyi gözaltına aldı

3 weeks önce
348

Foto fuhabiri mermilerin hedefi oldu

3 weeks önce
716

Kahraman FARE’ye altın madalya verildi

3 weeks önce
193

Eski İngiltere Başbakanı Blair’den Filistin yönetiminin İsrail ile ilişkilere önem verenlerle değiştirilmesi çağrısı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.