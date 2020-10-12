Johnson üç aşamalı salgınla mücadele planını açıkladı, Liverpool’da tüm publar kapatılıyor

“Çok yüksek tehdit” altında görülen bölgelerde ise iç mekanlarda bütün sosyal buluşmalar yasaklanacak, barlar ve publar tamamen kapatılacak. Liverpool ve bağlı olduğu Merseyside bölgesi bu kategoriye giriyor.

Johnson “Bunun doğru yol olduğuna inanmıyorum” dedi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının ekonomiye zarar verdiğini, okul çağındaki çocukların da bundan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Bu yaklaşıma karşı hiç önlem almamayı savunanların da olduğunu belirten Johnson, “Fakat bu yolu izler ve virüsün yolunu açarsak, hesaplamalar sadece büyük can kaybı vereceğimize değil ama aynı zamanda sağlık sistemimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz üzerinde ağır bir baskı oluşacağına ve kanser, kalp hastalıkları ve diğer rahatsızlıkların tedavisinin sürdürülemeyeceğine işaret ediyor” dedi.

Başbakan Boris Johnson, daha sonra yeni önlemlerden etkilenecek bölgelere sağlanacak mali destekleri açıkladı.

Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın yakında gelirini kaybedenler için zaten görülmemiş boyutlarda genel sosyal destek paketleri açıkladığını söyleyen Johnson, yasaklar nedeniyle kapanan işyerlerinde çalışanların ücretlerinin üçte ikisinin devlet tarafından ödeneceğini hatırlattı.

Boris Johnson ayrıca hükümetin Birleşik Krallık genelinde yerel yönetimlere şimdiye kadar sağlanan 3,6 milyar sterlinlik fona ek olarak 1 milyar sterlin daha destek verilceğini söyledi.