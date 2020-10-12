Johnson üç aşamalı salgınla mücadele planını açıkladı, Liverpool’da tüm publar kapatılıyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla hazırladığı planı Avam Kamarası’nda açıkladı. Plan kapsamında ilk olarak Çarşamba günü Liverpool’daki tüm publar, barlar ve bahis dükkanları kapatılacak.
Hükümetin planı; İngiltere’yi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre orta, yüksek ve çok yüksek alarm bölgelerine ayırıyor ve her biri için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngörüyor.
Alınan önlemler çerçevesinde üçlü önlemler şu şekilde belirleniyor:
Halen İngiltere’nin büyük bölümünü kapsayan ve “orta tehdit” değerlendirmesi yapılan yerlerde, şu anda uygulanan genel önlemler devam edecek. Buralarda toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu, restoran ve barların 22.00’de kapanması ve ayrı evlerden en fazla altı kişinin bir araya gelebilmesi kuralları uygulanıyor.
“Yüksek tehdit” değerlendirmesi yapılan bölgelerde, farklı haneler arasında iç mekanlarda bütün buluşmalar yasaklanacak ve dış mekanlarda sadece 6 kişi bir araya gelebilecek.
“Çok yüksek tehdit” altında görülen bölgelerde ise iç mekanlarda bütün sosyal buluşmalar yasaklanacak, barlar ve publar tamamen kapatılacak. Liverpool ve bağlı olduğu Merseyside bölgesi bu kategoriye giriyor.
‘Tek tip kısıtlamanın doğru yol olduğuna inanmıyorum’
Başbakan Johnson konuşmasına, niçin ülke çapında geçerli olacak tek tip sokağa çıkma kısıtlaması planı ilan etmediğini açıklayarak başladı.
Johnson “Bunun doğru yol olduğuna inanmıyorum” dedi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının ekonomiye zarar verdiğini, okul çağındaki çocukların da bundan olumsuz etkilendiğini söyledi.
Bu yaklaşıma karşı hiç önlem almamayı savunanların da olduğunu belirten Johnson, “Fakat bu yolu izler ve virüsün yolunu açarsak, hesaplamalar sadece büyük can kaybı vereceğimize değil ama aynı zamanda sağlık sistemimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz üzerinde ağır bir baskı oluşacağına ve kanser, kalp hastalıkları ve diğer rahatsızlıkların tedavisinin sürdürülemeyeceğine işaret ediyor” dedi.
Başbakan Boris Johnson, daha sonra yeni önlemlerden etkilenecek bölgelere sağlanacak mali destekleri açıkladı.
Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın yakında gelirini kaybedenler için zaten görülmemiş boyutlarda genel sosyal destek paketleri açıkladığını söyleyen Johnson, yasaklar nedeniyle kapanan işyerlerinde çalışanların ücretlerinin üçte ikisinin devlet tarafından ödeneceğini hatırlattı.
Boris Johnson ayrıca hükümetin Birleşik Krallık genelinde yerel yönetimlere şimdiye kadar sağlanan 3,6 milyar sterlinlik fona ek olarak 1 milyar sterlin daha destek verilceğini söyledi.
Johnson ayrıca çok yüksek tehdit altında görülen bölgelerde, pozitif testlerin temaslarının takibi için de mali destek sağlanacağını kaydetti.