Bin Ladin sözcüsü Abdel Bary, ABD hapishanesinden çıktıktan sonra İngiltere’ye geliyor…

OSAMA Bin Ladin’in sözcüsü, ABD’de hapishaneden serbest bırakıldıktan sonra İngiltere’ye dönmeye hazırlanıyor ve İngiltere hükümetinin onu durduracak bir yolu olmadığı söyleniyor.60 yaşındaki Adel Abdel Bary, 1998’de 224 kişinin ölümüne ve 5.000 kişinin de yaralanmasına neden olan Kenya ve Tanzanya’daki ABD büyükelçiliklerine düzenlenen terör saldırılarında oynadığı rol nedeniyle tutuklanmıştı

Bir yıl sonra İngiltere’de tutuklandı ve uzun bir hukuk mücadelesinin ardından ABD’ye iade edildi.Yurtdışındaki ABD vatandaşlarını öldürme komplosu da dahil olmak üzere üç suçlamayı kabul etti.

Bary, 2015 yılında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak gözaltında geçirdiği 16 yıl dikkate alındı.

The Times’a göre Bary, birkaç hafta içinde İngiltere’ye dönmeye hazır.28 Ekim’de ABD federal hapishanesinden tahliye edilmeye hak kazandı, ancak yargıç, Bary’nin geçen Çarşamba koronavirüs nedeniyle şefkatli gerekçelerle birkaç hafta erken ayrılmasına izin verdi.

Astımı olan 60 yaşında obez bir adam olarak virüs açısından yüksek risk altında olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz Cuma günü, Birleşik Krallık’a nakledilene kadar burada kalacağı bir ABD göçmenlik ve gümrük uygulama gözaltı merkezine taşındı.

İngiliz bakanların ve yetkililerin durumu acilen gözden geçirdikleri ve ABD makamlarına ülkede kalması için resmi bir talepte bulunulması da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğu söyleniyor, ancak bunun kabul edilme olasılığı düşük görünüyor.

Whitehall’daki kaynaklar, bireylere hareketleri dahil kısıtlamalar getiren Terörizmi Önleme ve Soruşturma Önlemleri (TPIM) ihbarının Bary’nin cezasını tamamlaması nedeniyle reddedildiğini söyledi.

Şüphelilerin belirli tedbirleri kabul etmedikçe ülkeye tekrar girişlerini engellemek için kullanılabilecek geçici bir dışlama emrinin uygulanmasının da aynı nedenle reddedildiği söylendi.

Bary’nin bombalama olaylarına karışması ve El Kaide ile bağlantıları nedeniyle öncelikli soruşturmaya alınacağını söyledi.“Bu, sadece Britanya’nın sokaklarında tekrar dolaşacak biri değil. Potansiyel dönüşüyle ​​ilgili risklere karşı çok canlıyız. ”

Bary’nin gözetimi, istihbarat eski dostlarıyla iletişim kurmaya çalıştığını veya kötü niyetli olduğunu gösterirse yürütülecektir.

İngiltere ve ABD’nin, yeterli gözetim düzenlemeleri yapılıncaya kadar transfer edilmeyeceği bir anlaşması olduğuna inanılıyor.

Bary’ye, memleketi Mısır’da işkence gördüğü iddia edilen 1990’ların başında İngiltere sığınma hakkı verildi.

ABD’nin aleyhindeki iddianamesine göre, 1998’de El Kaide ile birleşen Mısır İslami Cihadının (EIJ) Londra hücre lideri oldu.

Bary ayrıca, Bin Ladin’in “medya bilgi bürosu” haline gelen ve propaganda yapan ve “stajyerlerin işe alınması, fonların dağıtılması da dahil olmak üzere El Kaide’nin ‘askeri’ faaliyetlerini destekleyen faaliyetler için teminat sağlayan Kilburn, Londra’daki binaları da kiraladı. gerekli ekipmanın temini ”

Bary, Ağustos 1998 Afrika büyükelçiliği bombalamalarının ardından medyaya sorumluluk iddialarını iletmekten sorumluydu.

Ayrıca terör örgütünün Amerikan vatandaşlarına karşı gelecekteki şiddet tehditlerini de yaydı.

Eski Finsbury Park camiinden nefret eden vaiz Ebu Hamza ile 2012’de ABD’ye iade edildi.

Oğlu Abdel-Majed Abdel Bary de bir terör ağının parçası olduğundan şüpheleniliyor.

Söz yazarı Jinn olarak performans sergileyen eski Londralı rapçi, 2013’te IŞİD için savaşmak üzere Suriye’ye gittiği için bu yılın başlarında İspanya’da tutuklandı.

Alaycı bir sosyal medya paylaşımı için Esad rejiminden bir askerin kesik başıyla poz verdikten sonra rezil oldu.

Daha önce, ‘The Beatles’ olarak bilinen Britanya doğumlu dört İsis savaşçısından oluşan bir grubun olası bir üyesi olduğu öne sürülmüştü, ancak bunun yanlış olduğu kanıtlandı.