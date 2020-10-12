İngiltere Sağlık Sistemi ikinci dalgaya ne kadar hazır?

7 hours önce
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Birleşik Krallık’ta koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısı ilk dalgadakini geçti.

Bu endişe verici. Fakat Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ilk dalgaya kıyasla çok daha fazla imkana sahip.

Daha iyi tedavi yöntemleri, virüs hakkında daha fazla bilgi, ciddi hastaları iyileştirme yollarına dair daha fazla birikim var.

İlk dalgada hastaneye başvuranların sayısı her beş günde bir ikiye katlanırken şimdi iki haftada bir ikiye katlanıyor.

Hastanelerde daha fazla boş yatak var.

Fakat ülke genelindeki bu durum, bazı bölgelerdeki aciliyeti gölgelemiyor.

Özellikle de ülkenin kuzey batısındaki hastanelerde durum ciddi. Kıdemli doktorlar yeni vakalar nedeniyle başka hastalara bakma yetilerinin etkilendiğini söylüyor.

Ülkedeki vakaların üçte biri de o bölgede.

Bu nedenle o bölgelerde sahra hastaneleri devreye sokuluyor.

(Kaynak: BBC Türkçe)

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