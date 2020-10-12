Arsene Wenger’den Cristiano Ronaldo itirafı

7 hours önce
0 137 Bir dakikadan az

1996-2018 yılları arasında 22 sene Arsenal’ı çalıştıran Arsene Wenger geçmişe dönük transfer itiraflarında bulundu.

The Guardian’a konuşan Wenger, ”En acı verici transfer pişmanlığınız neydi?” sorusuna ”Bir tane söyleyemem, 50 tane var!” şeklinde yanıt verirken Cristiano Ronaldo’yu işaret etti.

Wenger, Portekizli yıldızın 2003 yazında Manchester United’a transfer olmadan önce Arsenal’a katılmak üzere olduğunu itiraf etti. Ronaldo ile ve annesiyle görüştüklerini söyleyen Arsene Wenger, ”Sporting ile Ronaldo için anlaştık. Ancak Manchester United yardımcı antrenörlüğe Carlos Queiroz’u getirdi ve ardından hızlıca Ronaldo’yu transfer ettiler. Ronaldo ve annesiyle kulüp tesislerinde görüşüp yemek yedik, Arsenal forması bile vardı!” dedi.

Manchester United 2003 yazında Cristiano Ronaldo’yu 19 milyon euro karşılığında Sporting’den renklerine bağlamıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

8 July 2020
2,641

11 yaşındaki oğlunu çamaşır ipiyle boğarak öldürdü

29 June 2020
1,191

Boris Johnson’dan itiraf: Koronavirüs ülke için bir felaket oldu

6 November 2019
970

Mesut Özil’e saldıranlar suçlarını itiraf etti

28 August 2019
1,096

“17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandım”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.