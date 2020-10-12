İngiltere’de hastanede Covid-19 tedavisi görenlerin sayısı bahar aylarındaki zirveyi ilk defa aştı

İngiltere’de sağlık yetkilileri, bugün düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla ülkedeki duruma dair bilgi verdi.

Hastanede koronavirüs tedavisi görenlerin sayısının bahar aylarındaki zirveyi ilk defa aştığını duyuran yetkililer, Manchester, Sunderland ve Harrogate gibi kentlerde sahra hastanelerinin tekrar hasta alımına hazırlandığını belirtti.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Medikal Direktörü Prof. Powis, bu hastalığın gençlerde de uzun süreli yan etkiler bırakabildiğini hatırlattı ve ekledi:

“Koronavirüsü çok ciddiye almak zorundayız.””