İngiltere’de hastanede Covid-19 tedavisi görenlerin sayısı bahar aylarındaki zirveyi ilk defa aştı

22 mins önce
0 82 Bir dakikadan az

İngiltere’de sağlık yetkilileri, bugün düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla ülkedeki duruma dair bilgi verdi.

Hastanede koronavirüs tedavisi görenlerin sayısının bahar aylarındaki zirveyi ilk defa aştığını duyuran yetkililer, Manchester, Sunderland ve Harrogate gibi kentlerde sahra hastanelerinin tekrar hasta alımına hazırlandığını belirtti.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Medikal Direktörü Prof. Powis, bu hastalığın gençlerde de uzun süreli yan etkiler bırakabildiğini hatırlattı ve ekledi:

“Koronavirüsü çok ciddiye almak zorundayız.””

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

17 mins önce
32

İngiltere’de içkili eğlence mekanları, kapatılmaları durumunda yargıya başvurmayı düşünüyor

37 mins önce
40

Dünyanın paraşütle atlayan en yaşlı kişisi İngiltere’de öldü

3 hours önce
289

İngiltere’de yaşayan Rumlar girişimde bulundu

4 hours önce
308

İngiltere’de koronavirüs hastası anne, komada ikiz bebek doğurdu

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.