Dünyanın paraşütle atlayan en yaşlı kişisi İngiltere’de öldü

37 mins önce
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İngiltere’nin Cardiff kentinde emekli öğretmen ve toplamda 1,139 ile paraşütle atlayan en yaşlı kişisi Dilys Price,88 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere’nin Cardiff kentinde emekli öğretmen ve toplamda 1,139 ile paraşütle atlayan en yaşlı kişisi  Dilys Price,88 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere’nin Cardiff kentinde emekli öğretmen ve toplamda 1,139 ile paraşütle atlayan en yaşlı kişisi  Dilys Price,88 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cardiff’te yaşayan emekli öğretmen Price, 2013’te 80 yaşındayken, ‘paraşütle atlayan en yaşlı kadın’ olarak  Guinness Dünya Rekoru kitabına girmişti.

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