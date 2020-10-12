Kraliçe II. Elizabeth 4 Türk’e Britanya İmparatorluk Nişanı verecek

İNGİLİZ toplumunun üyelerini Buckingham Sarayı’nda gerçekleştirilecek ödül için isimlendirme geleneği, kraliçe tarafından veya kraliçe adına verilen onurlarla 19. yüzyıldan kalmadır. Bununla birlikte, ödüllerin onayı İngiliz hükümeti tarafından verilir ve bu da ana ödül seçim komitesinde görevli 12 kişi tarafından tavsiye edilir. İngiltere Kabine Ofisi, onur listesinde yer alanların yüzde 72’sinin kendi toplumlarında olağanüstü işler yapmış insanlar olduğunu ve yüzde 13’ün etnik azınlık geçmişinden gelenlere verileceğini ifade etti.

9 Ekim Cuma akşamı açıklanan Kraliçe II. Elizabeth’in bu yılki İmparatorluk Onur payesi listesinde dört Türk yer aldı.

Britanya Kraliçesi II. Elizabeth, doğum günü dolayısıyla her yıl haziran ayında verilen İmparatorluk Onur Payesi, yeni tip koronavirüs salgının nedeniyle ertelendi.

Yaşımını İngiltere’de sürdüren Türkiye kökenli Erdem Moraloğolu, Kıbrıslı Türk kökenli; Ayşe Funda Veli, Celal İzcibayar ve Mustafa Kemal Köksal da yer aldı.

2020 Onur Listesinde yer alanların yaklaşık yüzde 72’si, ‘kendi topluluklarında gönüllü veya ücretli olarak olağanüstü işler’ üstlendi.

Ödül alanların çoğu üç ödülden birini aldı: İngiliz İmparatorluğu Nişanı Madalyası (BEM), İngiliz İmparatorluğu Düzeni Üyesi (MBE) ve İngiliz İmparatorluğu Düzeni Görevlisi (OBE). OBE, üç seviyenin en yükseğidir, ardından MBE ve BEM geliyor.

Toplam 537 kişi BEM, 561 MBE ve 260 kişi OBE aldı.

COVİD-19 KKAHRAMANI KÖKSAL

Mustafa Kemal Köksal, koronavirüs salgın sırasında topluma yaptığı hizmetlerden dolayı Britanya İmparatorluğu Nişanı aldı. Bir NHS gönüllüsü olarak 63 yaşındaki Köksal, iki ay boyunca kesintisiz hizmet verdi. Köksal, York’ta yaşayan yaşlı ve yardıma muhtaç kişilere alışveriş farklı konularda yardımcı oldu.

Bu yıl ki ödüllere, salgın sırasında olağanüstü çabaları ve cesaretleriyle tanınan NHS personeli, ulaşım ve bakım çalışanları gibi düzinelerce Covid-19 kahramanı dahildi.

Onur Listesi’nin ön saflarında yer alan Köksal, Covid-19 döneminde topluma yaptığı hizmetlerden dolayı BEM ödüllendirdi.

York merkezli First Bus süpervizörü olan Köksal, iki ay çalışmadığı dönem her gün NHS’e hizmet verdi. Sadece bir ayda 750 saat gönüllük yaptığı belirtildi.

İNGİLTERE TÜRK İZCİLİK BAŞKANI İZCİBAYAR

Lord Celal İzicibayadar da ayrıca BEM ile ödüllendirildi. Birleşik Krallık Türk İzcilik Başkanı, uzun yıllar gönüllü hizmetiyle ve özellikle de ‘Birleşik Krallık’taki Kıbrıs Türk toplumunda izcilik’ ile tanınmaktadır. Haziran ayında 80 yaşında giren emektar izci lideri, neredeyse tüm hayatı boyunca izcilik hareketinin içinde yer aldı.

Aslen Kıbrıslı Türk ve Vadilli köyünden olan İzcibayar, Kıbrıs İngiliz sömürge yönetimi altındayken, henüz 8 yaşındayken yerel bir izci grubuna katıldı. İzcibayar, izciliğin doğum yeri olan İngiltere’ye 1984 yılında geldi ve hemen bir Türk izci grubu kurmaya karar verdi. İngiltere yaşayan Türk toplumu arasında izcilik konusunda farkındalık yarattı. Özverili izci, 90’lı yıllarda Baden Powell House’un lütfu ile soyadına ‘izci’ kelimesini ekledi.

GÜNLÜK YÖNETİCİSİ VELİ

İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk Ayşe Funda Veli, siyasi hizmetinden dolayı MBE İle ödüllendirildi. Veli, 2016 ile 2020 yılları arasında İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in dört yıl boyunca günlüğünü yöneterek siyasette en zorlu rollerden birine sahipti.

Veli, eski İşçi Parti Lideri adına çeşitli insanlarla sürekli iletişim kurdu ve farklı sorumlulukları yerine getirdi, hepsi de muazzam bir zaman ve siyasi baskı altında diplomatik olarak gerçekleştirildi.

MODACI MORALIOĞLU

Moda tasarımcı Erdem Moralıoğlu, modaya verdiği hizmetlerden dolayı MBE ödüllüne layık görüldü. Yarı Türk ve yarı İngiliz olan 43 yaşındaki tasarımcı, ‘Erdem Label’ markasının kurucudur ve ünlüler tarafından oldukça tanınmakta.

2005 yılında moda piyasasına ayak basan Moralıoğlu, şu anda markası, Barneys, Selfridges ve Le Bon Marche dahil 170’den fazla perakendecide satılıyor. Moralıoğlu’nun Londra’nın Mayfair bölgesinde ana mağazası ve New York, Saks Fifth Avenue’de başka bir mağazası bulunmaktadır.