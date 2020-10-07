İngiltere’de saatlerce sular kesildi, marketlerde su rafları boşaldı

1 hour önce
0 345 Bir dakikadan az

İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğu kesimi ana kaynaktaki büyük boru hattında yaşanan patlama sonrası susuz kaldı. Saatlerce çeşmelerden su akmayınca paniğe kapılan İngilizler süpermarketlere hücum etti.

Musluk suyu sıkıntısı dün gün boyunca İngiltere’nin birinci gündem maddesi haline geldi. Öğleden sonra yerel saatle 16: 30’da sular kesildi. Londra’nın o bölgesindeki çeşme suyundan sorumlu şirket Thames Water gece yarısına kadar sorunu çözemedi. Su dağıtım şirketi Thames Water’ın yaptığı “Su borusunun tam olarak neresinden kaçak olduğunu belirleyemedik” açıklaması ise paniği artırdı. Doğu Londra’da binlerce konut saatlerce susuz kaldı. Bölge sakinleri süpermarketlerdeki su raflarına hücum etti. Raflarda yer alan en küçüğünden en büyüğüne tüm içme suları temizlik için kullanılmak üzere yağmalandı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

19 hours önce
640

İngiltere’de son 24 saatte 14 bin 542 yeni koronavirüs vakası

20 hours önce
196

Ümit Milli Takım, İngiltere maçı hazırlıklarına başladı

21 hours önce
266

İngiltere Kilisesi’nin ‘çocuk istismarcısı’ çalışanlarını affederek tekrar işe aldığı ileri sürüldü

22 hours önce
183

Arsenal’in görevine son verdiği 27 yıllık maskot Gunnersaurus Sevilla’ya transfer oldu

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.