İngiltere’de saatlerce sular kesildi, marketlerde su rafları boşaldı

Musluk suyu sıkıntısı dün gün boyunca İngiltere’nin birinci gündem maddesi haline geldi. Öğleden sonra yerel saatle 16: 30’da sular kesildi. Londra’nın o bölgesindeki çeşme suyundan sorumlu şirket Thames Water gece yarısına kadar sorunu çözemedi. Su dağıtım şirketi Thames Water’ın yaptığı “Su borusunun tam olarak neresinden kaçak olduğunu belirleyemedik” açıklaması ise paniği artırdı. Doğu Londra’da binlerce konut saatlerce susuz kaldı. Bölge sakinleri süpermarketlerdeki su raflarına hücum etti. Raflarda yer alan en küçüğünden en büyüğüne tüm içme suları temizlik için kullanılmak üzere yağmalandı.