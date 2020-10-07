Kuzey Kıbrıs’ta Maraş koalisyonu bozdu

Kuzey Kıbrıs'ta hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) Başbakan Ersin Tatar'ı Maraş bölgesinin yeniden açılması süreciyle ilgili kendilerini bilgilendirmemekle suçlayarak, hükümetten çekildiğini duyurdu.

1 hour önce
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Kuzey Kıbrıs’ta Halkın Partisi (HP), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile oluşturdukları koalisyondan çekildiğini açıkladı.HP Genel Başkanı Yenal Senin hükümetten çekilme kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar’ı  Maraş bölgesinin yeniden açılması  süreciyle ilgili kendilerini bilgilendirmemekle suçladı.

Tatar’ın bu tutumu nedeniyle parti meclisi olarak hükümetten çekilme kararı aldıklarını ifade eden Senin, “Tatar, herhangi bir bilgiyi hükümet ortağına vermemiştir. Özersay (Kıbrıs Dışişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısı) telefonla sorduğunda da bilgi vermemiştir. Bu tutarsızlık ve hükümetin bozulma sebebi Ersin Tatar’dır” ifadelerini kullandı.Senin, “Partimiz hükümette bulunduğumuz bu dönemde sorumlulukla hareket etmiş, üzerine düşeni yapmıştır. Dış politikayla doğrudan ilgili olarak yetkili kılınan Dışişleri Bakanlığı ve Maraş açılımının mimarı olan Kudret Özersay devre dışı bırakılmıştır” dedi.

HP lideri, yeni hükümet kuruluna kadar “sorumluluk bilinciyle” hareket  kaydetti.

Tatar’dan karara tepki

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar ise Dışişleri Bakanı Özersay’ı Maraş konusunda telefonla bilgilendirdiğini belirterek, HP’nin hükümetten çekilme kararını, “Doğru bir karar değildir” sözleriyle eleştirdi.

Tatar, “Bizzat ben Maraş’ın açılması kararımızı kesinleştirince Sayın Dışişleri Bakanımızı (Kudret Özersay) aradım ve kendisine durumu bildirdim. Konuşmam içinde de kendisine konuyla ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür ettim. Hal böyleyken Sayın Bakan’ın devre dışı bırakıldığının iddia edilmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır” dedi.Tatar, “HP’nin bu kararına rağmen anayasal süreç işleyecek, hükümetimiz görev başında olmaya devem edecektir. UBP olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz” dedi.

Başbakan Tatar, 11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında partisinin diğer koalisyon seçeneklerini de  erken seçimi de gündemine  alacağını açıkladı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da Salı günü ortak basın toplantısı düzenleyen Tatar, 1974’den beri kapalı tutulan Maraş’ın Perşembe günü açılacağını duyurmuştu.

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