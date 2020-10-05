İngiltere’de Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı

İngiltere’de son 22 saatte 12 bin 872 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana ilk kez 10binin üzerinde günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 42 bin 317’ye ulaştı.

Ülkede 12 bin 872 yeni vaka tespit edilirken, salgının başından bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı. Toplam vaka sayısı ise 480 bin 17’ye yükseldi.

Son 24 saatte 264 bin 979 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 22 milyon 738 bin 421 oldu.

Ülkede Covid-19 nedeniyle 2 bin 428 kişinin hastanede tedavisi sürerken, bunlardan 368’i yoğun bakımda yatıyor.

İngiltere’de 29 Eylül’de 7 bin 143 vakanın tespit edilmesiyle salgının başlangıcından beri en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı.