18 yaş altı ücretsiz ulaşım Kasım ayında kalkmayacak

1 hour önce
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Londra’da 18 yaş altı gençlere ücretsiz ulaşımın bir süreliğine kaldırılması yönündeki karar 2021’e ertelendi.

TFL daha önce çocukların, hükümetin £1.6bn’luk devam eden anlaşmasında yer alan, ücretsiz ulaşım hakkının geçici olarak durdurabileceğini duyurmuştu. Acil fon karşılığında, ulaşım şirketlerinin sahipleri de otobüslerde yeniden ücret alınmasını, bütün metroların mümkün oldukça çabuk onarılmasını ve sabah yoğun saatlerde 60 yaş üstü ücretsiz yolculuğun geçici olarak durdurulmasını onaylanmıştı.

TFL Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında bir süreliğine 18 yaş altı ücretsiz ulaşımın kaldırılması yönündeki kararın, bahar 2021’ye ertelendiği belirtildi.

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