İngiliz seyahat acentelerinden Türkiye açıklaması

ngiltere Seyahat Acentaları Birliği, İngiltere'nin Türkiye'yi karantina listesine almasına tepki gösterdi.

3 hours önce
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İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA), Türkiye ve Polonya’nın seyahat koridoru listesinden çıkarılmasının sektör için büyük bir darbe olduğunu belirtti. Açıklamada, Kanarya Adaları gibi popüler destinasyonlara Türkiye’nin de eklenmesinin turizm sektörü üzerindeki baskıyı arttırdığı kaydedildi.

Şu anda pek çok seyahat işletmesinin güvencesiz durumda olduğunu ve hükümetin desteklememesi durumunda hayatta kalmasının zor olduğunu belirtilen ABTA açıklamasında, ülkedeki ”İş Destek Planının’ yeterli olmadığı kaydedildi.

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