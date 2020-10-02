TUI ve Jet2 Türkiye programını iptal ediyor

İngiltere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, ”Testi pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen vakaları tabloya dahil etmiyoruz” açıklamasının ardından Türkiye’yi ‘güvenli seyahat koridoru’ listesinden çıkarmıştı.

TUI ve Jet2 harekete geçti

İngiltere’nin bu kararının ardından ülkenin en büyük iki tur operatörü TUI ve Jet2 Türkiye paket tur programını iptal etmek için harekete geçti.

Jet2: Türkiye paket turları iptal edilecek

Jet2’dan yapılan açıklamada, ‘paket tur yolcuları havalimanına gitmesin’ denirken, normal biletli yolcuların seyahat edebileceği kaydedildi. Açıklamada, ”Türkiye’ye dönük paket turlar cuma gününden itibaren tam geri ödeme ile iptal edilecek. Konuyla ilgili daha fazla güncelleme yapılacak.” ifadeleri kullanıldı.

TUI: Şu anda tatilde bulunanlar tatilinin tadını çıkarsın

Benzer şekilde açıklama yapan TUI’de Türkiye paket yolcularının havalimanına gitmemesini istedi. 5-15 Ekim tarihleri arasındaki seyahatlere ilişkin güncelleme yapılacağını kaydeden TUI, ”Şu anda Türkiye’de tatilde bulunan müşterilerimiz, planladıkları şekilde tatillerinin tadını çıkarmaya devam edebilirler.” dedi.

ABTA: Seyahat sektörü için çok büyük darbe

İngiliz Seyahat Acentaları Birliği (ABTA) ise alınan kararın seyahat sektörü için çok büyük bir darbe olduğunu belirtmişti. ABTA’nın açıklamasında, ”Alınan karar Kanarya Adaları gibi popüler destinasyonlar için alınan kararla birleştiğinde, zaten zor durumda olan seyahat acentelerinin üzerindeki baskıyı arttırıyor.” değerlendirmesi yapılmıştı.