50’den fazla kuruluştan çağrı: Universal Credit’te haftada 20 sterlinlik artış kalıcı hale getirilmeli

50’den fazla yardım kuruluşu ve grup bugün Maliye Bakanı Rishi Sunak’a çağrıda bulundu. Nisan ayından bu yana 20 sterlin zam yapılan yardımların uzatılıp uzatılmayacağı konusunda bilgi vermeyen bakana çağrı yapan kuruluşlar; “Universal Credit kullanan milyonlarca kişi, nisan ayından bu yana aldıkları gelirler 20 sterlin azalacak” uyarısında bulundu.

Başta Joseph Rowntree Vakfı olmak üzere bir düzine kuruluş Şansölye’den yardımlar sistemine geçici bir destek sağlamasını ya da yüz binlerce kişiyi yoksulluğa sürükleme riskini almasını istedi. Çocuk hayır kurumları, gıda bankaları, konut kuruluşları ve borç danışmanları, “yaşam çizgisini” tersine çevirmeyi yeniden düşünmesi için bakana çağrıda bulundu.

Kuruluşlar bakana yazdıkları mektupta, yoksulluk seviyelerinde belirgin bir artış olduğunu ancak, artışın Nisan 2021’de sona ererse, bu iyi işin baltalanması anlamına geleceğini belirttiler. JRF, yaklaşık 16 milyon kişinin bu kaybı göreceğini tahmin ediyor ve 300 bin çocuğun yoksulluğa sürükleneceğini söylüyorlar.

Grup, hasta ve engelli kişilere başka tür yardımlar konusunda da yardımın uzatılmasına izin verilmesi gerektiği konusunda çağrı yaptı. Bugün DWP başkanı Therese Coffee, faydaların önümüzdeki Nisan ayının ötesine uzatılıp uzatılmayacağı konusunda “Hazine ile aktif bir tartışma içinde” olduğunu söyledi.

Bugün bakana ulaştırılan mektuba imza atanlar arsında Barnado’s, Citizens Advice, Child Poverty Action Group, Macmillan Cancer Support, Oxfam, The Salvation Army, Save the Children ve Shelter bulunuyor.

Mektubu koordine eden Joseph Rowntree Vakfı Direktörü Helen Barnard, “”Parlamentodaki mevcut partiler arası desteği temel alarak, bakanları tam da ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu anda sosyal güvenliği kesmemeye çağırmak için bir araya geliyoruz. Şansölye’yi, Universal Credit’teki yükseltmeyi kalıcı hale getirerek ve miras hakları talep edenleri kapsayacak şekilde genişleterek doğru şeyi yapmaya devam etmesi çağrısında birleştik” dedi.