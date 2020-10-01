Yeni Zelanda Başbakanı canlı tartışma programında ‘Uzun zaman önce esrar kullandım’ dedi

Seçimlerde, keyif amaçlı esrar kullanımı ve ötanazinin yasal hale gelmesi de oylanacak.

Collins, öneriye karşı oy kullanacağını söyledi. Ardern ise oyunu hangi yönde kullandığını seçimlerden sonra açıklayacağını belirtti ve “Buna Yeni Zelanda kamuoyunun karar vermesi gerekir. Bu konu üzerinden siyaset yapılmamalı” dedi.