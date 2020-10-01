Yeni Zelanda Başbakanı canlı tartışma programında ‘Uzun zaman önce esrar kullandım’ dedi

3 hours önce
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, “uzun zaman önce” esrar kullandığını kabul etti.

Ardern, 17 Ekim’de yapılacak genel seçimler öncesinde rakibi, Ulusal Parti lideri Judith Collins’le televizyonda canlı yayına çıktı.

Seçimlerde, keyif amaçlı esrar kullanımı ve ötanazinin yasal hale gelmesi de oylanacak.

‘Esrar kullanımına halk karar vermeli’

Tartışma programında moderatör, liderlere esrar kullanımı konusunda oylarını nasıl kullanacağını sordu.

Collins, öneriye karşı oy kullanacağını söyledi. Ardern ise oyunu hangi yönde kullandığını seçimlerden sonra açıklayacağını belirtti ve “Buna Yeni Zelanda kamuoyunun karar vermesi gerekir. Bu konu üzerinden siyaset yapılmamalı” dedi.

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