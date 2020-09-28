Bu sefer tersi oldu: İki ülke İngiltere’yi kırmızı listeye aldı İngiltere'yi riskli ülkeler kategorisine alan Tunus, bu ülkeden gelecek yolculara sıkı karantina uygulacak. Benzer şekilde Barbados da, İngiltere'yi riskli ülke ilan etti.

Uzun süredir ülkeleri ‘kırmızı listeye’ alarak seyahat kısıtlaması getiren İngiltere, bu sefer kendisi kırmızı listeye girdi.

Tunus hükümeti İngiltere’den gelecek yolculara sıkı karantina uygulama kararı aldı. Covid-19 açısında İngiltere’yi ‘kırmızı listeye’ alan Tunus, oturum izni olmayanları ülkeye kabul etmeyecek. Tunus vatandaşları veya Tunus’ta oturum izni olanlarsa, ülkeye girişte ellerinde negatif PCR testi bulundurmak zorunda.

Tunus’a giden İngilizlere 14 gün zorunlu karantina

Ancak söz konusu yolcular ellerinde en az 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi bulunsa bile karantinadan kurtulamıyor. Ülkeye giriş yapan bu yolcular, 14 gün boyunca zorunlu karantinaya tabi tutulacak. Bu sürenin bir haftası karantina merkezinde geçirilecek ve konaklama gideri yolcu tarafından karşılanacak.

7 günün sonunda yapılan PCR testi negatif çıkan yolcular, karantinanın kalan kısmını kendi evlerinde veya konakladıkları yerlerde geçirebilecek.

Barbados da İngiltere’yi riskli ilan etti

İngiltere’yi koronavirüs açısından riskli ilan eden bir diğer ülke ise Barbados oldu. Barbados, 1 Ekim’den itibaren İngiltere’den gelen yolcuları bir hafta boyunca karantinada tutacak. Barbados’a giden yolcular da ellerinde negatif PCR testi bulunduracak. Yolcular, devamında bir hafta boyunca otoriteler tarafından belirlenen otellerde veya villalarla karantinada kalacak ve tüm karantina giderlerini kendileri karşılayacak.