Manchester’de düğün organizatörüne 10 bin pound ceza

6 hours önce
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İngiltere’nin Manchester şehrinde hükümet tarafından açıklanan koronavirüs kurallarını ihlal eden düğün sahiplerine polis 10 bin pound para cezası kesti.

28 Eylül Pazartesi itibaren İngiltere’de bir düğünde en fazla 15 kişiye izin veriliyor, daha önce 30 kişiye kadar izin veriliyordu.

24 Eylül Perşembe günü, Manchester’in Longsight bölgesindeki bir binada 70 kişinin olduğu ihbar edildi.

Polislerin müdahalesi üzerine misafirler salonu terketmeyi reddetti, polis yetkilileri ile düğün organizatörüne kuralları ihlal ettiği için 10 bin pound para cezası verdi.

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