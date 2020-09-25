Times: İngiltere’nin güvenli ülkeler listesindeki Türkiye’ye tatil talebi büyük oranda arttı

1 hour önce
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İngiliz Times gazetesi, İngiltere’nin dönüşte 14 gün karantinada kalınmasını şart koştuğu ülkelerin listesini büyütmesiyle, sonbahar tatil rezervasyonlarında Türkiye ve İtalya’ya talebin büyük ölçüde arttığını yazdı.

Times’ın “büyük Akdeniz ülkeleri arasında en düşük Covid-19 vaka oranlarına sahip ülke” olarak tanımladığı Türkiye’deki tatiller için yapılan aramaların, sitedeki toplam aramaların üçte birini oluşturduğu belirtiliyor.

Haberde son iki haftada, İtalya’ya tatil talebinin yüzde 18, başta tarihi Krakow kenti olmak üzere, Polonya’ya tatil talebinin ise yüzde 25 yükseldiği kaydediliyor.

Son iki haftada Yunanistan’a talebin ise yüzde 17 düştüğü kaydediliyor.

Paket tatil sitesi Travelsupermarket, Türkiye’ye talebin, iki hafta öncesine kıyasla yüzde 15 arttığını açıkladı.

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