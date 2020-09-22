İngiltere Başbakanı Johnson yeni önlemleri açıkladı Hükümetin yeni önlemleri arasında ise pubların daha erken kapanması ve evden çalışmanın yeniden teşvik edilmesi var.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün parlamentoda yaptığı açıklamada “İkinci dalganın gerçek bir olasılık olduğunu başından beri biliyorduk. Bu tehlikeli noktaya geldiğimizi üzüntüyle ifade ediyorum” diyerek, alınan yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı.

Hükümet ofis çalışanlarının mümkünse evden çalışmasını yeniden teşvik edecek.

Perşembe gününden itibaren barlar, publar, restoranlar akşam saat 22.00’de kapanacaklar ve açık oldukları sürede sadece masalara hizmet verecek, böylelikle kalabalıkların oluşması engellenecek.

Hizmet ve perakende satış sektörlerinde çalışanlar maske takacak.

Kurallara uymayan işyerlerine ceza kesilecek.

Düğünlere en fazla 15 kişi katılabilecek.

Bu kural bütün yetişkin kapalı salon spor karşılaşmaları ve faaliyetleri için de gerekli olacak.

Konferans ve spor karşılaşmaları gibi etkinliklerin Kasım ayında yapılması planlanan açılışı ertelenecek.

Yeni önlemlerin salgının yükseldiği ilk dönemde açıklananlardan daha hafif olduğu dikkat çekiyor. Başbakan Johnson bunun salgının yayılma hızını bastıracak ama ekonomiyi genel olarak yolundan alıkoymayacak dengeli bir önlem paketi olduğunu söyledi.

Ülkede Temmuz ayı ortalarında 500’lere inen günlük yeni vaka sayıları son günlerde 5 bine yaklaştı.