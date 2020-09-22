Galler’de bir köyde her sabah internetin eski bir televizyon yüzünden kesildiği ortaya çıktı

Birleşik Krallık’ın Galler Özerk Bölgesi’nde her sabah saat 07:00’de yaşanan internet kesintisinin eski bir televizyondan kaynaklandığı tespit edildi.

Televizyonun sahibi olan Aberhosan köyündeki adı açıklanmayan kişi, eski televizyonunun bütün köyün internetini kesebileceğinden habersiz olduğunu söyledi.

Bu süreçte kablo altyapısının değiştirilmesi de sorunu çözmemişti.

Soruna yol açtığı için üzüldüğü belirtilen köylü, televizyonunu bir daha kullanmama sözü verdi.

Openreach yetkilileri söz konusu televizyonu tespit edebilmek için özel bir cihaz kullandı.

İkinci el olarak aldığı eski televizyonu her sabah 07:00’de açtığını söyleyen televizyon sahibi, sorunun kendi hanesinden kaynaklandığını öğrenince “dehşete düştü”.