İngiltere Hükümeti, spor etkinliklerine seyirci alınması kararını durdurdu

4 hours önce
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İngiltere, 1 Ekim’den itibaren sınırlı sayıda da olsa spor etkinliklerine seyirci alınması planlanıyordu. Ancak kabine bakanı Michael Gove, salgının seyri nedeniyle kararı ertelediklerini açıkladı.

Bu ayın başında pilot bölgelerde 100 kişinin statlara alınması karalaştırılmıştı. Ancak koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bu plan askıya alındı.

Birleşik Krallıkta Covid-19 alarm düzeyi 4’e çıktı. Bu da bulaşma riski yüksek veya giderek artan seviler anlamı taşıyor.

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