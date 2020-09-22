Enfield’de kısıtlı karantina kararı alınması bekleniyor

5 hours önce
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İngiltere’de koronavirüs vakalarında kritik artışlar sürüyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 5 seviyeli kısıtlama programda, kısıtlamalar ve seviyelerin artması durumunda alınacak önlemler yer aldı. Uzmanlar, ülkenin programda yer alan 4’üncü seviyeye çıkabileceğini duyurdu.

Koronavirüs salgının bulaş oranları İngiltere’nin başkenti Londra’da hızla artmaya devam ederken, özellikle kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde son zamanlarda ciddi bir artış kaydedildi.

Londra Gazete’nin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak yaşadığı bölge olarak bilinen Enfield’de, kısıtlı karantina kararı alınması bekleniyor.

Geçen hafta İngiliz basınında yer alan haberde, Enfield bölgesinde vaka sayısının yüzde 45’in üzerinde bir artış sergilediği belirtildi.

Elde edilen bilgiye göre, Enfield belediye yetkilileri koronavirüs tedbirleri ile ilişkin yakın bir zamanda karar alacağı öğrenildi.

22 Eylül Salı günü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’nun koronavirüse karşı yeni tedbirler alınmasıyla ilişkin basın açıklaması yapacağı söylendi.

İddialara göre, 24 Eylül Perşembe gününden itibaren İngiltere genelinde restoranların, barların ve pubsların akşam saat 10’da kapanacak.

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