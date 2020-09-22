Rus savaş uçakları, İngiliz gözetim uçağını engelledi

5 hours önce
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Rusya’ya ait savaş uçaklarının, Barents Denizi üzerinde İngiltere’ye ait gözetim uçağını engellediği duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, iki MiG-31 tipi savaş uçağının, Rusya sınırlarına yaklaşan İngiltere’ye ait R-1 Sentinel tipi gözetim uçağını engellediğini duyurdu. Rus medyası, NATO uçaklarının geçen ay boyunca Rusya sınırı yakınlarında keşif faaliyetlerini artırdığını duyurdu. Moskova’nın, ABD ve NATO uçaklarının Rusya sınırına yakın bu tür düzenli uçuşlarının ‘kaza’ riski taşıdığı konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.

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