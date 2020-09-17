İngiliz vatandaş camdan cama geçerken düştü

8 hours önce
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İstanbul Beyoğlu’nda akılalmaz bir olay meydana geldi. İlçede otelde kalan bir İngiliz vatandaşı, camdan cama geçmeye çalışırken 7’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş Sokak’taki 7 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Antony Mc Dowall 2 Amerikalı arkadaşıyla burada kalıyordu.

Antony Mc Dowall, tırmanarak yan pencereye geçmeye çalıştığı sırada düştü. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında düşen Mc Dowall olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2’si kadın 3 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Mc Dowall’ın alkolü olduğu öne sürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olay anı cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde Antony Mc Dowall’ın tutunduğu pencereden başka bir pencereye geçmeye çalışırken düştüğü görülüyor

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