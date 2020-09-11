İngiltere Temmuz ayında güçlü toparlanma kaydetti, fakat belirsizlikler sürüyor

6 hours önce
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İngiltere ekonomisi Temmuz ayında güçlü toparlansa da yıl sonuna dek belirsizlikler varlığını sürdürecek.

İngiltere ekonomisi Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesi ile Temmuz ayında rekor ekonomik toparlanma kaydetti, fakat iş kaybının artması ve tartışmalı geçen Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılık süreci yıl sonuna dek varlığını sürdürecek gibi görünüyor.

Temmuz ayında bar ve restaurantların tekrar açılmaya başlaması ile gayrısafi yurt içi hasıla Haziran ayındaki seviyesinden yüzde 6.6 yükseldi. Yine de ülke karantina dönemindeki üretim kaybının yarısından fazlasını geri aldı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak politika yapıcıların para politikası ve mali politikalarla desteklemek zorunda kaldıkları ekonomi için toparlanmanın hoşgeldiğini söyledi.

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından Cuma günü açıklanan verilere göre, Temmuz ayında inşaat sektörü öncülüğünde tüm sektörlerde toparlanma meydana geldi, fakat üretim hala Şubat ayındaki seviyelerinden yüzde 11.7 aşağıda kalmaya devam etti. Analistler pandemi öncesi seviyelere dönmenin uzun zaman alabileceğini söyledi.

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