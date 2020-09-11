Churchill’in heykelinin kaidesine yeniden ‘ırkçı’ ifadesi yazıldı

7 hours önce
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Çevreci grup Extinction Rebellion’ın gösterileri sırasında, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in heykelinin kaidesine “bir ırkçı” ifadesi yazıldı.

Irkçılık karşıtı gösterilerde hedef olan Churchill’in heykeli bir kez daha tahrip edildi.

Extinction Rebellion’ın 10 gün süren gösterilerin son gününde eski Başbakanın Parlamento Meydanı’ndaki heykelinin kaidesinin sağ tarafı ve arkasına, sarı boyayla “Bir ırkçı” yazıldı.

Polisin, heykele zarar verdiği iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Korumaya alınmıştı

ABD’de George Floyd adlı bir siyahinin polislerce öldürülmesinin ardından başlayan ve İngiltere’ye sıçrayan haziran ayındaki gösterilerde heykelin kaidesine, “Bir ırkçıydı” yazılmış; Londra Belediyesi, olası daha fazla zararı önlemek için Churchill’in heykeli dahil kentteki çoğu heykeli metal plakalarla korumaya almıştı.

Churchill’in ırkçı ifadeleri

Beyaz ırkın daha üstün olduğunu savunan Churchill, Hintliler için “Hayvan gibi bir dine sahip, hayvan gibi bir halk” demişti.

Winston Churchill, “gelişmemiş ırk” olarak tanımladığı Kürtler ve Afganlar için de “Gaz kullanımı hakkındaki bu alçak gönüllülüğü anlayamıyorum. Medeni olmayan kabilelere karşı zehirli gaz kullanmayı güçlü bir şekilde destekliyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı askerlerine karşı da hardal gazı kullanılmasını isteyen Churchill’in, 1943’te Bengal’de 3 ile10 milyon arasında kişinin ölmesine neden olan kıtlıkta sorumluluğu bulunduğu belirtiliyor.

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