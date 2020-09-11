İngiltere, Macaristan ve Portekiz’den gelen yolculara 14 gün karantina şartı getirdi

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Macaristan ve Portekiz’den gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirildiğini duyurdu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Macaristan ve Portekiz’den gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirildiğini duyurdu.

Korona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Uluslararası seyahat kısıtlamalarını haftalık olarak güncelleyen İngiltere hükümeti, Avrupa ülkelerinden Macaristan ve Portekiz’den gelen yolcuların 14 gün karantina altına alınacağını duyurdu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Veriler, enfeksiyon oranını düşük tutmak için Portekiz, Macaristan ve Fransız Polinezyası’nı korona virüs seyahat koridoru listemizden çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. İngiltere’ye bu ülkelerden Cumartesi günü saat 04: 00’den sonra gelmeniz durumunda 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekecek” dedi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülke genelinde korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 919 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 358 bin 138’e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 14 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 41 bin 608’e ulaştığını açıkladı.

Öte yandan İngiltere hükümeti, son haftalarda vaka sayılarının artışa geçtiği yaklaşık 20 ülkeye seyahat kısıtlaması getirdi