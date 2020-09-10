Manor House bıçaklama: Polise aracıyla çarpıp kaçtı

4 hours önce
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Londra’nın kuzeyinde bir bıçaklama olayında görevli bir polis memuruna çarpan bir arabanın sürücüsü aranıyor.

Gece yarısı 2:30 surlarında Finsbury Park’taki Manor House metro istasyonunun önünde bir bıçaklama olayı gerçekleşti. Ardından bir araç polis memuruna çarpıp kaçtı.

Met polisi, yaralanmadığını ancak sağlık görevlileri tarafından tedavi edildiğini söyledi.

Sürücüyü bulmak için soruşturmalar devam ediyor.

Green Lanes ve Seven Sisters Road kavşağında gerçekleşen bıçaklama olayında, 28 yaşındaki bir adam bıçaklanarak yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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