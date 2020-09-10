Angelina Jolie Yemen’deki çocuklara para yardımı toplamak için limonata satan çocuklara bağış yaptı

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Londra’da Yemenli çocuklara para yardımı toplamak için limonata satan iki çocuğa bağış yaptı.

Londra’da yaşayan altı yaşındaki iki yakın arkadaş Ayaan Moosa ve Mikaeel Ishaaq, Yemen’deki kriz hakkında bilgi sahibi olduktan sonra yardım etmeye karar verdi ve limonata standı açtı.

Angelina Jolie de iki arkadaşın yardım kampanyasından BBC News internet sitesinde yer alan haber aracılığıyla haberdar oldu ve çocuklara şu notun yazılı olduğu bir kart gönderdi:

“Sevgili Ayaan ve Mikaeel, Yemen’deki çocuklara yardım amacıyla yaptıklarınızdan dolayı size ve arkadaşlarınıza teşekkür ederim. Sizden limonata alamadığım için üzgünüm ama yine de standınıza bağış yapmak isterim. Sevgiler.”