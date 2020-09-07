İngiliz muhabir canlı yayındayken çıplak yarışmacı kameranın açısına girdi

İngiliz televizyonları program içeriğinde sınır tanımıyor. ITV’de yayınlanan sabah programında çıplakların yarıştığı bir kampa giden ünlü muhabir Josie Gibson’ın programa bağlandığı sırada yüz kızartacak bir olay yaşandı.

Gibson, yarışmacılar ile röportaj yaptığı sırada çıplak bir erkek yarışmacı, arabasına doğru giderken canlı yayın yapan kameraya takılınca herkes canlı yayında yaşlı adamın cinsel organını gördü.

Kameraman çıplak adamdan kamerayı başka yöne çevirmeye çalışırken kamera çıplak grup kameraya takılınca ikinci şok yaşandı.

Yaşanılan canlı yayın kazasından sonra muhabir Joise, gülme krizine girdi. Josie, kampın olağan üstü bir yer olduğunu şaşkınlık içinde seyircilere aktardı. Kazadan sonra izleyiciler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla olayı kınadılar.