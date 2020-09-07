Oxford ve Astra Zeneca aşısı üretmeye başladı Oxford ve Astra Zeneca, Britanya hükûmetinin verdiği 30 milyon doz Koronavirüs aşısı aşısı

Astra Zeneca ve Oxford Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için Britanya hükûmetinin verdiği 30 milyon dozluk siparişin üretimi başladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, henüz tescil edilmeyen ancak çalışmaları süren Oxford Üniversitesi ve Astra Zeneca işbirliğindeki Covid-19 aşısı için Britanya, Brezilya ve Güney Afrika’da testler yapılıyor. Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, hükûmetin verdiği 30 milyon doz için üretim sürecinin başladığını açıkladı.

Hancock, “AstraZeneca ile şimdiden 30 milyon doz için anlaştık hatta dozları onay öncesi üretmeye başladılar. Böylece onay gelirse piyasaya çıkmaya hazır olacak. En iyi senaryo bunun bu yıl olması. Ancak bence gelecek yılın başlarında olacak” dedi.

Oxford Aşı Grubu’nun Direktörü Profesör Andrew Pollard, geçen ay yaptığı açıklamada hazırlanan aşının klinik testlerinin yeterli bulunması durumunda bu yıl bitmeden onaya sunulabileceğini söylemişti.