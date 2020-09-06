Birmingham’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2’si ağır 7 yaralı
İngiltere’nin Birmingham şehrinde birden çok bıçaklı saldırının yaşandığı olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.
West Midlands polisi yaptığı açıklamada, Birmingham’da yaşanan saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Yetkili polis Steve Graham, trajik olaya ilişkin cinayet soruşturulması başlatıldığını, bir şüphelinin arandığını açıkladı.
Olayda bir erkeğin öldüğü belirtilirken, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı