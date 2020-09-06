Birmingham’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2’si ağır 7 yaralı

8 hours önce
0 421 Bir dakikadan az

İngiltere’nin Birmingham şehrinde birden çok bıçaklı saldırının yaşandığı olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

West Midlands polisi yaptığı açıklamada, Birmingham’da yaşanan saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Yetkili polis Steve Graham, trajik olaya ilişkin cinayet soruşturulması başlatıldığını, bir şüphelinin arandığını açıkladı.

Olayda bir erkeğin öldüğü belirtilirken, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı

Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 hours önce
559

Liverpool’da trende maske takmayan yolcuya polis şiddeti

3 hours önce
1,090

İngiltere’de son 107 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

8 hours önce
134

Birmingham: One man killed and seven injured

8 hours önce
541

İngiltere’den AB’ye “Brexit” resti: Gözümüzü kırpmadan çıkarız

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.