İngiltere’den Kıbrıs’a gidenlere ‘ev karantinası’ iptal: 7 Gün Karantina merkezlerinde kalacaklar
KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi aldığı yeni kararla İngiltere’nin de statüsü değişti.
Yeni karar KKTC Başbakan Ersin Tatar tarafından açıklandı.
Daha önce 7 gün ‘ev karantinası’ uygulamasına tabi olab İngiltere’den Kıbrıs’a yolcular, artan vaka artışları ve yerel bulaşmaların hız kazanması sonrası yarından itibaren “7 gün karantina merkezlerinde” kalacak.
İngiltere’ye daha önce C kategorisinde özel bir statüyle ev karantinası uygulanıyordu. Söz konusu uygulamada aksaklıkların yaşandığı basına yansımış ve kurallara riayet edilmediği ortaya çıkmıştı.
Kaynak: Kıbrıs Postasi