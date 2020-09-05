İngiltere’den Kıbrıs’a gidenlere ‘ev karantinası’ iptal: 7 Gün Karantina merkezlerinde kalacaklar

KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi aldığı yeni kararla İngiltere’nin de statüsü değişti.

Yeni karar KKTC Başbakan Ersin Tatar tarafından açıklandı.

Daha önce 7 gün ‘ev karantinası’ uygulamasına tabi olab İngiltere’den Kıbrıs’a yolcular, artan vaka artışları ve yerel bulaşmaların hız kazanması sonrası yarından itibaren “7 gün karantina merkezlerinde” kalacak.

İngiltere’ye daha önce C kategorisinde özel bir statüyle ev karantinası uygulanıyordu. Söz konusu uygulamada aksaklıkların yaşandığı basına yansımış ve kurallara riayet edilmediği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Kıbrıs Postasi