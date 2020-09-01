Aç-kapa turizmi: Portekiz yeniden karantina yolunda

1 hour önce
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Geçtiğimiz ay Portekiz’i ‘güvenli ülkeler’ listesine ekleyen İngiltere’nin bu ülkeyi yeniden ‘karantina’ listesine alabileceği belirtildi.

20 Ağustos’ta Portekiz’i ‘güvenli ülkeler’ listesine alan İngiltere’nin, Portekiz’de vaka sayılarının hızla artması nedeniyle yeniden eskiye dönebileceği belirtildi.

Portekiz’de vaka sayısının 100 bin kişide 21,1’e ulaştığı belirtilirken, bu oranın bir hafta önce 100 bin kişide 19,4 olduğuna dikkat çekildi. İngiltere hükümeti, vaka sayısı 100 binde 20’yi geçen ülkeleri karantina listesine ekliyor, bu ülkelere dönük seyahatleri kısıtlıyor. Söz konusu ülkelerden dönenler, 14 gün karantinada kalıyor.

İngiliz hava yolu şirketi British Airways, böyle bir kararın seyahat sektöründe yeni bir kaosa neden olcağını açıkladı.

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