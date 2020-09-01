Jet ski ile Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

İzmir Çeşme’de, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan’ın Sakız Adası’na kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü zanlısı 3 eski asker yakalandı.

Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir’in Çeşme ilçesi Pırlanta Plajı açıklarında jet ski ile Sakız Adası’na kaçmaya çalışan şüphelileri belirledi.

Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan ve kıyıya getirilen 3 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi.

BİRİ ESKİ ÜSTEĞMEN, DİĞER İKİSİ ESKİ ASTSUBAY

İncelemede, şüphelilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları saptandı.

İSTANBUL’DAN GELİP ÇEŞME, SELÇUK VE DİKİLİ’DE KEŞİF YAPMIŞLAR

Zanlıların deniz yoluyla yurt dışına kaçmak amacıyla İstanbul’dan İzmir’e geldikleri, burada jet ski satın aldıkları ve Çeşme’nin yanı sıra Selçuk ve Dikili ilçelerinde keşif yaptıkları anlaşıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.