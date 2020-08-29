Kontenyerde 39 göçmenin ölümüyle ilgili yargılanan İrlandalı nakliyeci suçlamaları kabul etti

İrlandalı nakliyeci Ronan Hughes, geçtiğimiz yıl 39 Vietnamlı göçmenin İngiltere’de bir kamyonun taşıdığı kontenyer içinde ölü bulunmasına ilişkin suçlamaları kabul etti.

40 yaşındaki Hughes, ekim ayında 39 kişinin ölü bulunduğu insan kaçakçılığı olayına ilişkin cuma günü Old Bailey ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Hughes’in 39 kişinin ölümüyle ilgili suçlamaları kabul ettiği bildirildi.

Hughes’in ayrıca yasa dışı göçe yardım için komplo kurma suçunu da kabul ettiği açıklandı.

Aralarında çocukların da bulunduğu ve Vietnamlı olduğu tespit edilen 39 göçmen Londra yakınlarındaki Essex bölgesinde donduruculu bir kamyonun konteynerinde ölü bulunmuştu.

Kamyonun sürücüsü Kuzey İrlandalı Maurice Robinson, kazara ölüme neden olma suçlamalarını daha önce kabul etmişti.

Olaya ilişkin yargılanan 3. kişi, 23 yaşındaki Eamon Harrison ise ölüme neden olma suçlamasını reddetmişti.