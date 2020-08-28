İngiltere’den önemli uyarı: “Karantinadan asla vazgeçmeyin”

57 mins önce
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İngiltere’de halkın korona virüs önlemlerini azaltmasına karşı İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, “Karantinadan asla vazgeçmeyin” diyerek uyarıda bulundu.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı tarafından yurt dışından ülkeye giriş yapan yolculardan karantina kurallarına uymadığı belirlenen 4 binden fazla kişinin olduğunun duyurulması üzerine İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, “Karantinadan asla vazgeçmeyin” dedi. Shapps açıklamasında, “Bu yaşanan durum çok ciddi. Aynı zamanda, başkalarının hayatını tehlikeye atma riskiniz çok daha önemli bir konu. Her gün karantina altında bulunan bine yakın hasta ile iletişim halindeyiz” ifadelerini kullanarak, karantina hakkında halkı uyardı. Shapps, “Sağlığınıza duyarlı olmak için karantinadan vazgeçmeyin” diyerek durumun önemine dikkat çekti.

Öte yandan İngiltere, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İsviçre, Çekya ve Jamaika’dan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi. Yarından itibaren yerel saatle 04.00’ten sonra Jamaika, İsviçre ve Çekya’dan İngiltere’ye gelen yolcuların kendilerini 14 gün karantina altına almak zorunda oldukları belirtildi.

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