İngiltere’de kadın yolcu koltuğu iki kez değiştirildiği gerekçesiyle hava yolu şirketine dava açtı

59 mins önce
0 53 Bir dakikadan az

İngiliz-İsrailli asıllı Melanie Wolfson, muhafazakar Yahudi bir yolcunun kadının yanına oturmak istemedikleri gerekçesiyle koltuğunun farklı uçuşlarda iki defa değiştirilmesi nedeniyle havayolu şirketine 146 bin TL’lik dava açtı.

İngiliz-İsrailli asıllı Melanie Wolfson, (38) muhafazakar Yahudi bir yolcunun kadının yanına oturmak istemedikleri gerekçesiyle koltuğunun farklı uçuşlarda iki defa değiştirilmesine tepki gösterdi.  Wolfson, muhafazakar Yahudi erkek yolcular tarafından, yanına oturmadığını bu nedenle, farklı uçuşlarda iki kez koltuğunun değiştiğini ifade etti. Wolfson, havayollarının cinsiyet nedeniyle kadınların koltuk değişiminin yasaklanmasını talep etti. Wolfson, farklı uçuşlarda iki defa değiştirilmesi nedeniyle havayollarına 146 bin TL’lik dava açma kararı aldı.

‘RESMEN AŞAĞILANDIM’

2019 yılı ekim ayında Tel Aviv’den Londra’ya gitmek için koridor koltuğuna fazladan para ödediğini ve yanında oturan muhafazakar Yahudi bir  bir ailenin kendisinin yanına oturmayı reddettiğini kaydeden Wolsfon, bu davranışı hakaret olarak gördüğünü ileri sürdü. Wolsfon, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:   “Yetişkin hayatımda kadın olduğum için ayrımcılığa uğradığım ilk andı. Resmen kendimi aşağılanmış hissettim. Çareyi havayolunu dava açmakta buldum”

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

9 mins önce
22

İngiliz tur operatöründen Türkiye dahil 4 ülkeye 100 bin ek koltuk

1 hour önce
49

Thiago Silva Chelsea’de

30 June 2020
225

İngiliz hemşire 11 hafta sonra oğlunu kucakladı

29 June 2020
53

İngiliz Solarcentury Hollanda’da iki güneş santrali kuracak

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.