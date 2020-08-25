BBC’nin klasik müzik konserindeki eserlerle ilgili kararı tartışma başlattı

6 hours önce
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İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, geleneksel klasik müzik konserinde ırkçılık karşıtı gösterilerin etkisiyle 2 eserin sözsüz çalınması kararı alırken, Başbakan Boris Johnson kurumun adımına tepki gösterdi.

BBC’nin 12 Eylül’de yapılacak BBC Proms konserinde “Rule Britannia” “Land of Hope and Glory” adlı parçalarla ilgili kararı tepki çekti.

Kurumdan yapılan açıklamada, konserde bu parçaların sadece orkestral versiyonunlarının çalınacağı belirtildi.

“Hükmet Britanya, dalgalara hükmet/İngilizler asla ve kat’a köle olmayacak” sözlerini içeren “Rule “Britannia” ile köle ticareti, sömürgecilik ve katliamlarla bilinen Britanya İmparatorluğuna övgüler içeren “Land of Hope and Glory”, sömürgecilik dönemini övmeleri nedeniyle eleştiriliyor.

İngiliz basını kararın, ABD’de George Floyd adlı siyahinin polisler tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerin etkisiyle alındığını öne sürdü.

The Daily Mail, adımı “Teslimiyet” olarak nitelendirken, haberlerde BBC’nin parçaları sansürlediği iddia edildi.

BBC’nin kararı Başbakan Boris Johnson’ın da tepkisini çekti.

Buna inanamadığını ve kendini açıklama yapmak zorunda hissettiğini kaydeden Johnson, “Tarihimiz, geleneklerimiz ve kültürümüz hakkındaki bu yalakaca utancımıza ve bu genel kendini suçlama ve zayıflık gösterisine son vermenin zamanının geldiğini düşünüyorum.” dedi.

Floyd’un 25 Mayıs’ta öldürülmesinin ardından ABD’de başlayan gösteriler, İngiltere’ye de sıçramıştı. Günlerce süren gösteriler sırasında İngiltere’nin sömürgeci geçmişi ve köle ticaretindeki rolü yeniden gündeme gelmişti. Gösterilerde sık sık “İngiltere masum değil” sloganı atılmıştı.

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