Eyeden: “Sadece İngiltere’de değil, dünya çapında sesimi duyurmak istiyorum”

İNGİLTERE’DE doğup büyüyen ve aslen Kıbrıslı Türk olan Deniz Eyeden Apaydınlı, müzik dünyasına damga vurmayı hedefliyor.

İngiltere’nin Coventry şehrinde yaşayan Eyeden, genç yaşta müzik dünyasına nasıl adım attığını Londra Gazete ile paylaştı.

Müziğe olan tutukusunun küçük yaştan itibaren başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlkokulda teneffüste öğrencilerin arasında durup rap söylüyordum veya dans ediyordum. İlk etapta eğlencesine bunları yapıyordum, bir gün arkadaşımın evindeyken bana dönüp sormuştu, ‘Niye müzik yapamaya başlamıyorsun?’ O zaman içimdeki kıvılcım alevlendi ve ilk adımı böylece atmıştım.

BBC RADİO’DA ŞARKILARIM ÇALDI

2017 yılında bir yıl boyunca her hafta yeni bir şarkı paylaşmaya başlamıştım. Bununla birlikte bir hayran kitlem oluşmuştu, söylediğim şarkılar BBC Radio 1’da çalmaya başladığında benim için muazzam bir motivasyon oldu. Şarkılarımın en çok dinlenen radyo istasyonunda çalmasının ardından, Coventry ve Birmingham’da sahne almaya başlamıştım.”

EYEDEN CLOTHİNG

25 yaşındaki genç ve yetenekli şarkıcı Eyeden kısa bir sürede büyük başarılara imza attı. Sadece şarkı söylemekle kaldı, söylediği şarkıların sözünü yazdı ve kendi ürün markasını piyasaya sürdü.

‘Eyeden Clothing’ ismindeki markasıyla oldukça ilgi gören genç girişimci, kendi gibi gençlerin her daim hayallerinin peşinde koşmalarını tavsiye etti.

HAYALLERİNİZİN PEŞİNDE KOŞARKEN PROAKTİF OLUN

Eyeden şöyle konuştu: “Ne yapmak istediğinizi keşfedin, ailenizin veya arkadaşlarınızın sizin ne yapmak istediğinizin değil. Hayallerinizin peşinde koşarken proaktif olun. Üniversite gitmek kendimizi kanıtlamak için tek seçeneğimiz değil, bunun dışında kocaman bir hayat var. Psikoloji bölümünden mezun olmama rağmen bunu söylüyorum.

ÇALIŞIP KENDİNİZE İNANMANIZ GEREKİYOR

İngiltere’de yaşamanın birçok avantajları var ve bunu değerlendirmemiz çok önemli. Burada yaşayıp, müzik kariyeri oluşturma peşinde olduğum için çok şanslıyım. Çünkü dünya çapında en vazgeçilmez ve en çok konuşan lisanlardan biri İngilizce, İngiltere’de üretilen şarkılar ise son 10 yılda oldukça popüler olmaya başladı. Dürüst olmak gerekirse, zorluklar olduğunu söyleyemem. Çalışıp kendinize inanmanız gerekiyor.”

5 yıl sonra kendini nereden görüyorsun sorusuna yanıt olarak, Eyeden “Binlerce kişinin önünde şarkı söylemeyi hedefliyorum ve sadece İngiltere’de değil, dünya çapında sesimi duyurmak istiyorum” dedi.

‘BURNT BRİDGES’ 28 AĞUSTOS’TA ÇIKIYOR

Sadece İngilizce şarkı söylemediğini, aynı zamanda Türkçe şarkılar da söylediğini belirten Eyeden, “Birçok Türkçe şarkılarım var ve bunları yakında paylaşacağım ama şimdilik ‘Burnt Bridges’ ismindeki şarkım 28 Ağustos Cuma günü çıkacak. Bu şarkıda kırılmış bir ev hanesinde küçük bir çocuk olarak büyümeyi özetliyorum” ifadesini kullandı.

Son olarak Eyeden şunları ekledi, “Türkçe konuşan toplumun desteği benim için çok önemli. Bir bütün olarak gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor, kendim gibi girişimci gençler var. Onlara da ayrıca başarılar diliyorum.”

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