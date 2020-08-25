Finans dünyasının saatli bombası: Brexit görüşmeleri

İngiltere ve Avrupa Birliği’nin mali hizmetler sektörünü düzene sokacak bir anlaşmaya ulaşabilmesi için sadece 130 günü kaldı. Fakat finansal denetim firması EY’nin anketine göre finans firmaları anlaşmasız Brexit’e halen hazır değil.

Koronavirüs salgının ortaya çıkışıyla birlikte Londra finans merkezi devleri İngiltere’nin anlaşmasız Avrupa Birliği’nden çıkışı hazırlıkları için geç kalmaya başladılar.

Dört büyük finansal denetim firmasından birisi olan Ernst & Young’ın (EY) Financial News’te yer alan temmuz ayı araştırmasına göre, İngiltere’nin AB ile gelecekte bir ticaret anlaşması kabul etmek için sadece 130 günü olmasına rağmen bankalar, varlık yöneticileri, sigorta şirketleri ve fintech firmaları da dahil olmak üzere Londra’nın en büyük finans şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin yaklaşık yüzde 94 anlaşmasız Brexit durumunda işletmelerini “operasyonel kalmak” için halen çalışmaları gerektiğini belirtiyor.

Anlaşmasız Brexit’in en kötü senaryosuna göre Londra firmaları bir gecede Avrupa pazarlarına erişimlerini kaybedebilir ve kendilerini Londra’dan AB müşterilerine hizmet veremez halde bulabilir. Ankete katılan 138 firmanın dörtte biri, bu duruma hazırlanmak için yapacak “önemli” miktarda çalışma gerektiğini belirtiyor.

Brexit müzakerelerinin son turu 21 Ağustos’ta sona ererken, her iki taraf da anlaşma sağlama yolunda “sınırlı ilerleme” kaydedildiğini söyledi. Bir önceki müzakere turu Temmuz ayında sona ererken, her iki tarafın da anlaşmasız Brexit’in en büyük olasılık olduğu yönünde uyarısına yer verdi.

EY tarafından ankete katılan Londra’nın en büyük finansal hizmetler şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin dörtte üçü, elde edilen herhangi bir anlaşmanın finansal hizmetlere atıfta bulunamayacağına inanıyor.

Finans sektörünün umutları suya düştü

Londra Finans merkezi yöneticileri, İngiltere’nin AB’nin mevcut çerçevesinde üye olmayan devletler için geliştirilmiş bir versiyonuna dayalı finansal hizmetler prosedürünü içeren Brexit anlaşması arayışında başarılı olmasını ummuştu. Bu anlaşmada düzenleyicilerin mali kuralları kısmen eşit düzeyde uygulaması bekleniyordu.

Ancak AB Baş Müzakerecisi Michel Barnier’in İngiltere’yi artık üye devlet olmayı seçmesine rağmen “olabildiğince çok tek pazar avantajını korumaya çalışmakla” suçladığı Haziran ayı açıklamasıyla bu umutlar suya düştü.

Finans firmaları hazırlıklı olmalı

AB Mali Hizmetler Sorumlusu Valdis Dombrovskis Ağustos ayında Londra firmalarının herhangi bir denklik kararının büyük olasılıkla 2020 yılı sonundan önce alınmayacağını açıkladı. Dombrovskis bu duumun İngiliz finans firmalarının ülkeler bazında belirlenen karmaşık erişim anlaşmalarında ilerlemek zorunda kalacakları anlamına geleceğini belirtti.

İngilizlerin tepkisi büyük

Londra Borsası’nın Eski CEO’su Xavier Rolet Financial News’e verdiği demeçte kötü hazırlanmış firmaların son dakika değişikliği, uzatma veya bunun gibi olası geçici anlaşmalara güvenmeyi beklememesi gerektiğini söyledi.

Rolet röportajında AB’nin bugüne kadarki ekonomi politikalarını da eleştirerek, “Şunu unutmamalılar: AB Brexit’i her zaman siyasi bir meydan okuma olarak gördü ve değerlendirdi. AB’nin sicili, ekonomik rekabet gücünün ve hesap verebilirliğin endişelerinin en üst noktasında yer almadığını gösteriyor” ifadelerine yer verdi. Eski Londra Borsası CEO’su söz konusu durum AB’ye kısa vadede zarar verse bile Avrupa Birliği’nin nihai konumunun nüfuz sahibi devletlerin çıkarlarına hizmet edeceği konusunda iş dünyasını uyardı.